Pogoda wariuje. Wiadomo, kiedy znów będzie 17 stopni

Pogoda. Wraca mróz

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z opadami deszczu ze śniegiem na krańcach południowo wschodnich, a na pozostałym obszarze śniegu. W całym kraju temperatura będzie ujemna – od minus 1 w rejonie Półwyspu Helskiego, około minus 4 w centrum kraju, do około minus 6 na Pomorzu i w rejonie Kotliny Kłodzkiej. W rejonach podgórskich Karpat prognozowane są spadki do minus 8 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty w całym kraju. Największe porywy z prędkościami dochodzącymi do 70 km/h spodziewane są na Pogórzu Karpackim. W samych górach wiatr będzie wiał z prędkością do 100 km/h i do 65 km/h na Wybrzeżu. W związku z opadami i niskimi temperaturami możliwe są oblodzenia dróg i chodników.