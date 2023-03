Koszmar w toruńskiej szkole. 11-letni chłopiec trafił do szpitala psychiatrycznego

- We Francji ostatnio pojawiło się pojęcie "dojrzałości cyfrowej" i inicjatywa, aby w ogóle ograniczyć dzieciom dostęp do mediów społecznościowych do 13 roku życia, a do 15 roku życia za zgodą rodziców. To pokazuje pewne dojrzewanie społeczeństw, rządów i rodziców, że pewne regulacje czy zasady są potrzebne - mówiła.