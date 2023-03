Nastolatek dręczy rówieśników. Pogryzł też nauczycielkę

Od kilku lat 16-letni Przemysław G. z Włodawy sieje postrach wśród miejscowej młodzieży. Wielu z nich skarżyło się, że nastolatek im grozi. Wobec niektórych miał nawet używać siły. Rodzina chciała go wysłać do specjalnego ośrodka, jednak 16-latek nie wyraził na to zgody. Policja też jest bezradna. Pat trwa.