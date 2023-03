Pogoda na święta. Jest pierwsza prognoza

Niedziela Wielkanocna zapowiada się nieco chłodniej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Podkarpaciu. Lokalnie może spaść deszcz, a w południowej i południowej części kraju możliwe są nawet burze.