Duża zmiana po weekendzie. Najnowsza prognoza pogody

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st.C na Suwalszczyźnie do 14 st.C w centrum kraju i 17 st.C na Dolnym Śląsku, w rejonach podgórskich Karpat od 3 st.C do 7 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i południowy. Na Pogórzu Karpackim i w czasie burz porywy wyniosą do 65 km/h, w górach do 80 km/h.