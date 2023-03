"Polska zniknie". Zdumiewające słowa tuż za polską granicą

W Kijowie od razu ogłoszono, że Kreml wziął Mińsk jako "jądrowego zakładnika". MSZ Ukrainy, wzywając Białorusinów do niedopuszczenia do rozmieszczenia broni jądrowej, zwróciło się do G7 i UE z prośbą o ostrzeżenie Łukaszenki przed "daleko idącymi konsekwencjami". Josep Borrell wyraził gotowość nałożenia nowych sankcji na Mińsk. Powiedział, że broń nuklearna na Białorusi jest "eskalacją nie do zaakceptowania" dla bezpieczeństwa europejskiego.