Pogoda na majówkę. Długoterminowa prognoza na początek maja

Sobota, która w tym roku rozpocznie majówkę, będzie ciepła na zachodzie Polski i w Wielkopolsce i nieco chłodniejsza w pozostałych częściach kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C w regionach podgórskich do 17 st. C na Dolnym Śląsku. W tym dniu w całym kraju należy jednak spodziewać się opadów deszczu, a w górach również deszczu ze śniegiem.