Pogoda na 16 dni i majówkę. Słońce czy deszcz? Mamy nowe prognozy

Pogoda na 16 dni w Polsce. Po weekendzie ochłodzenie

Od poniedziałku 24 kwietnia od zachodu do Polski zacznie wkraczać ochłodzenie. Z tego względu, na początku nowego tygodnia na wschodzie wciąż można spodziewać się temperatur oscylujących w okolicy 20 stopni Celsjusza. Im dalej na zachód, tym temperatura będzie spadać - na Ziemi Lubuskiej w województwie zachodniopomorskim i w części Wielkopolski temperatura nie przekroczy ona15 st. C. W poniedziałek do Polski powrócą również opady.