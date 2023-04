Potężny cyklon w Europie. Nagłe zmiany będą także w Polsce

W środę na zachodzie na ogół pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7 st. C lokalnie nad morzem, 10 st. C, 13 st. C na przeważającym obszarze, do 15 st. C na północnym wschodzie; na Podhalu chłodniej, około 5 st. C. Wiatr słaby, zmienny.