Ponad 20 stopni. Najnowsza prognoza długoterminowa

We wtorek dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na południowym zachodzie kraju zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana wysokość do około 12 mm. Temperatura minimalna od 9 st. C na północy kraju, około 14 st. C w centrum, do 17 st. C na wschodzie; w kotlinach sudeckich około 8 st. C. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-wschodni i północny. W szczytowych partiach gór porywy wiatru mogą osiągać 70 km/h.