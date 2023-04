Pogoda na 16 dni. Przedstawiamy długoterminową prognozę dla Polski

Eksperci z Centrum Modelowania Meteorologicznego przewidują, że w najbliższych dniach temperatura w Polsce może osiągnąć nawet 20 stopni Celsjusza. Zanim jednak tak się stanie, odczujemy skutki cyklonu Quax, który przemierzając zachodnie regiony Europy, przyniesie do Polski opady i krótkotrwałe, gwałtowne burze. Front z deszczem wkroczy do kraju już we wtorek, przemieszczając się z zachodu na wschód - intensywnych opadów należy spodziewać się przede wszystkim 11, 12 oraz 13 kwietnia.