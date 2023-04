Pogoda zaskoczy po świętach. 19 st. C w prognozach

Pogoda po świętach. Na północy chłodniej

Warto zaznaczyć, że we wtorek i środę na północy będzie o kilka stopni mniej (ok. 10-11 st. C). Jak zauważa serwis pogodowy stacji TVN24, pierwszy poświąteczny weekend będzie już chłodniejszy w całym kraju. W najcieplejszym momencie dnia temperatura nigdzie nie przekroczy 15 stopni.