"Paragony grozy" nad morzem? "To nagonka na restauratorów"

I dodaje, że popularne "paragony grozy" znad morza uderzają w restauratorów. - To zwykłe naciąganie tematu. Ja mogę pójść do Biedronki czy Lidla i też powiedzieć, że tam są paragony grozy. Przecież my tutaj się wszyscy znamy i nikt z nas nie poluje na turystę. Należy pamiętać jednak, że my funkcjonujemy w innych realiach, bo zarabiamy tylko w czasie sezonu. Stąd ceny mogą być zbliżone do modnych lokalizacji w dużych miastach - tłumaczy.