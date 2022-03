Pogoda. Mocne uderzenie wiosny. Nawet 18 stopni Celsjusza

W rejonie Zatoki Gdańskiej lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 300 m, utrzymujące się przez większą część dnia. Temperatura maksymalna będzie wynosić od 5 st. C na wschodzie do 7 st. C, 8 st. C w centrum kraju i 10 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpatach miejscami zobaczymy około 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie porywisty, wschodni.