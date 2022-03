Pogoda dla Polski. Oliver i Peter sprowadzą w weekend dużo słońca

Ze wschodu napłynie chłodniejsze powietrze, w związku z czym temperatura nieco spadnie. Na przeważającym obszarze kraju odnotujemy ok. 6-7 st. C. Cieplej będzie w pasie od Warmii, przez Zatokę Gdańską i Pomorze, gdzie spodziewamy się ok. 8-9 st. C a na Nizinie Szczecińskiej 10 st. C. W nocy wszędzie poza Wybrzeżem chwyci lekki mróz do ok. -5/-3 st. C a na Pomorzu Zachodnim do ok. -2/-1 st. C. Wiatr w ciągu dnia powieje ze wschodu, słabo i umiarkowanie, nieco mocniej tylko na północnym zachodzie.