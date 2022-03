Pogoda na weekend: Dwa antycyklony połączą się w Polsce

Temperatura nieco się wyrówna i wyniesie ok. 5 st. C przy wschodniej granicy, 6-7 st. C w głębi kraju i ok. 8-9 st. C w pasie od Opolszczyzny i Dolnego Śląska, po Ziemię Lubuską, Wielkopolskę, Kujawy i Pomorze, do nawet 10 st. C w rejonie Koszalina i Szczecina. Nocą znów pojawią się przymrozki do ok. -5/-3 st. C a na Pomorzu Zachodnim do ok. -2/-1 st. C. Zimniej w kotlinach górskich, tu ok. -8/-10 st. C. Wiatr w sobotę powieje z kierunków wschodnich, słabo i umiarkowanie, nieco mocniej na południu i zachodzie.