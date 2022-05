Pogoda. Do połowy tygodnia słońce. Później zmiana

Stąd w poniedziałek odnotujemy od 13/14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20/21 na zachodzie. Dopiero we wtorek, kiedy oś wyżu przesunie się poza wschodnią Polską, to z południa zacznie wlewać się do nas ciepłe powietrze znad Bałkanów i termometry wskażą od 16/18 stopni Celsjusza na wschodzie do 23/24 na zachodzie.