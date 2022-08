Pogoda będzie groźna. Morderczy skwar w weekend odczujemy mocniej niż zwykle

Pogoda w weekend nie da nam odpocząć, a temperatury powyżej 30 st. C będą wyjątkowe męczące. Prof. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, powiedział w programie “Newsroom”WP, że na pogodę w Polsce mają wpływ trzy ośrodki wyżowe. - To oznacza, że mamy wysokie temperatury, ale też nad Polską przechodzi linia, która powoduje duży napływ mas wilgotnego powietrza - wyjaśnił ekspert. Przestrzegł, że w związku z tym nadal musimy być gotowi na lokalne nawalne opady i gwałtowne burze. - Dalej będą wysokie temperatury i będzie duszno. To nie jest komfortowe - szczególnie dla osób z problemami krążeniowymi - podkreślił prof. Figurski. Z obecnych modeli wynika, że z upałem będziemy męczyć się co najmniej do niedzieli, a szczególnie uważać powinni mieszkańcy południowych regionów Polski. Pogoda zacznie stabilizować się na początku nadchodzącego tygodnia. Więcej o tych zmianach w materiale wideo, a aktualne ostrzeżenia IMGW w serwisie WP Wiadomości.

