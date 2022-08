Kiedy ustąpi upał? Najnowsza prognoza pogody

Zmiana pogody utrzyma się do przełomu sierpnia i września. Przyniesie on zdecydowany spadek temperatury w Polsce – od 20-27 stopni Celsjusza. Niższe temperatury będą odczuwalne, ale raczej do poziomu określanego jako komfort termiczny. W trakcie pierwszej dekady września spadek temperatury prawdopodobnie będzie znowu większy.