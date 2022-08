Pogoda długoterminowa. Totalny chaos na koniec wakacji. Prognoza dla Polski

Już za kilka dni do szkół powrócą uczniowie. Wakacje 2022 chylą się więc ku końcowi, a wraz z nim nadciąga zmiana pogody. We wrześniu rozpoczyna się astronomiczna jesień, czyli okres, w którym noce i poranki stają się coraz chłodniejsze. Załamanie pogody nastąpiło już w ten weekend. Czy taka aura utrzyma się do końca wakacji?