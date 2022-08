Ogniste tornado uderzyło we Francji i Kalifornii. "Płonący diabeł"

Ognisty wir to bardzo rzadkie zjawisko atmosferyczne. Zwane jest również jako "płonący diabeł". Uchwyciły go kamery we Francji oraz w amerykańskim stanie Kalifornia, gdzie trwa walka z żywiołem. W dodatku nowe zdjęcia satelitarne ujawniają ogromny obszar Europy wysuszony na wiór.