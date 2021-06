Pogoda. W słońcu nawet 45 st. C? Synoptyk IMGW wyjaśnia skąd różnice w pomiarach

Pogoda. IMGW podnosi poziom alertu. Już 3. stopień

Stopień ostrzeżenia przed upałem został podniesiony w piątek przez IMGW niemal dla całego obszaru woj. lubuskiego. "Prognozuje się tam temperaturę maksymalną w piątek do 33-34 st. C, w sobotę oraz niedzielę do 33-35 st. C, w poniedziałek 30-33 st. C - ostrzega w komunikacie IMGW, zaznaczając, że temperatura w nocy nie spadnie poniżej 18-21 st. C.