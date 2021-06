Front afrykański za rogiem. Czekają nas "tropikalne noce"

Po długich chłodnych tygodniach do Polski zawitały bardzo wysokie temperatury. - W najbliższych dniach dotrze do nas powietrze prosto z północnej Afryki, przynosząc upały. To jest bardzo ciepła końcówka wiosny. Temperatury będą sięgać nawet 34 st. Celsjusza. W zachodniej części Polski nawet 35 st. Będą również ciepłe noce, wręcz tropikalne - zapowiadał w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jego zdaniem, w najbliższych dniach słupki w termometrach mogą jeszcze podskoczyć. - Nasi synoptycy wydali ostrzeżenia 2. stopnia, to znaczy, że sytuacja w atmosferze jest niebezpieczna. W kolejnych dniach mogą pojawić się kolejne ostrzeżenia przed upałem. Te wysokie temperatury to niebezpieczeństwo dla dzieci i osób starszych - przekazał rzecznik IMGW.