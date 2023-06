Nagła rozmowa Zełenskiego z Bidenem. Tematem: Rosja

"Jestem wdzięczny za gotowość Stanów Zjednoczonych i narodu amerykańskiego do stania ramię w ramię z Ukrainą aż do pełnego wyzwolenia wszystkich naszych terytoriów w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Uzgodniliśmy nasze stanowiska w przededniu Szczytu NATO w Wilnie, omówiliśmy dalsze prace nad wdrożeniem ukraińskiej Formuły Pokoju oraz przygotowania do Światowego Szczytu Pokoju" - dodał Zełenski.