Podolak: maski opadły, Rosja prowadzi wojnę by zagarnąć nasze terytorium

- Specjalna operacja wojskowa (propagandowe określenie Kremla, oznaczające agresję na Ukrainę - PAP) to, być może, długotrwały proces, ale zdobycie przez Rosję nowych terytoriów jest znaczącym osiągnięciem. To duża rzecz. Co tu ukrywać - Morze Azowskie stało się wewnętrznym morzem Federacji Rosyjskiej. Już car Piotr I (rządzący w XVII i XVIII wieku - PAP) walczył o zdobycie dostępu do Morza Azowskiego - powiedział w środę Władimir Putin podczas spotkania z przedstawicielami prezydenckiej Rady ds. Praw Człowieka.