Na Czeski Kaliningrad reagują Rosjanie

"Královec to Czechy. Po udanym referendum 97,9% mieszkańców Kaliningradu zdecydowało się dołączyć do Czech i zmienić nazwę Kaliningradu na Královec" - informacja podana na stworzonej przez Czechów stronie internetowej to oczywiste nawiązanie do wyniku nielegalnych rosyjskich referendów, które miały zdecydować o przyłączeniu czterech ukraińskich obwodów do Rosji.