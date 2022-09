Czesi zakpili z Rosji. Chcą aneksji Kaliningradu

"Rosja pokazała, że nie ma nic złego we wchodzeniu na terytorium obcego państwa, ogłoszeniu referendum, a następnie anektowaniu go" - napisali ironicznie autorzy czeskiej petycji, jaka pojawiła się w tamtejszych mediach społecznościowych. Powołując się na historię Kaliningradu, jej autorzy chcą przyłączenia tego rosyjskiego miasta do Czech. "Mamy niepowtarzalną okazję uzyskania wreszcie dostępu do morza" - piszą żartobliwie.