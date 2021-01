Podlasie. Spłonął im dom. "Bracia biegali boso przy ok. -20 stopni C, aby ugasić ogień"

Zobacz też: Koronawirus. Dr Paweł Grzesiowski o "ciemnoczerwonych strefach"

Pożar domu w Baciutach. Rodzina bez mieszkania zastępczego

- Moi bracia na bosaka biegali po podwórku i próbowali gasić ten pożar. Byli w takim szoku, nie wiedzieli, co mają robić. Sąsiedzi kazali im biec do nich po buty. Wtedy było około minus -20 stopni Celsjusza i śnieg. Adrenalina zadziałała - chcieli, jak najszybciej ugasić ogień - dodaje.

Paweł opowiedział także o niepełnosprawności swojej brata bliźniaka. - Piotrek ma poważne problemy z wymową. Można powiedzieć, że ma tok myślenia dziecka. Do tego dochodzą jeszcze problemy z sercem. - On zrobi podstawowe rzeczy, ale w życiu codziennym ciężko byłoby mu poradzić sobie samemu. On szybko się płoszy, jak kogoś nie zna, jest bardzo nieufną osobą. Nie jest taki jak my. Troszkę inaczej odbiera świat - mówi Wirtualnej Polsce Paweł Roj.