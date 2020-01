Podlasie. Skandaliczna promocja. Kuriozalne tłumaczenie urzędnika

Podlasie miał promować film youtubera Lorda Kruszwila. Stało się jednak zupełnie inaczej. Wyszedł wielki skandal, z którego próbuje się tłumaczyć były już pracownik białostockiego urzędu, który zlecił nagranie.

"Jak w Polsce czegoś nie ukradniesz, to się nie dorobisz, a właściciel jak wróci, to najwyżej dostanie butelką w łeb", "Czemu my tu w ogóle jesteśmy?", "Chciałem zwiedzić Podlasie, zobaczyć tych wszystkich meneli" - to tylko część cytatów z bulwersującego filmu, który zamiast promować region, ośmiesza go. W nagraniu sprawdza, czy materac nie jest "obszczany", czy Pałac Branickich nie jest "meliną", na koniec tłumaczy, że memy o Podlasiu są jednak nieprawdziwe.