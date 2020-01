"Wyzwanie Podlasie". Na filmik Lorda Kruszwila urząd wydał 50 tysięcy złotych

Znany youtuber, działający pod pseudonimem Lord Kruszwil, nakręcił film promocyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W materiale pod nazwą "Wyzwanie Podlasie" pojawiają się wulgaryzmy, obraźliwe stereotypy i niewybredne żarty. Dzieło kosztowało 50 tysięcy złotych.

Lord Kruszwil nagrał film promocyjny dla Podlasia. Pełen wulgaryzmów

Podróż Lorda Kruszwila przez Podlasie zaczyna się na wsi. "Jak w Polsce czegoś nie ukradniesz, to się nie dorobisz, a właściciel jak wróci, to najwyżej dostanie butelką w łeb" – stwierdza Lord Kruszwil po tym, jak wraz z kolegą włamuje się do przypadkowego domu. "Czemu my tu w ogóle jesteśmy?" – pyta Kruszwila Kamerzysta pod budynkiem Uniwersytetu Białostockiego. "Bo chciałem zwiedzić Podlasie, zobaczyć tych wszystkich meneli".

W dalszej części nagrania Lorda Kruszwila pojawia się więcej tak zwanych patotreści, które umacniają negatywny stereotyp tej części Polski. "To jest tak zwany trzeci świat" – dziwi się Lord Kruszwil. – "Miało być Hollywood do cholery, mieli być bezdomni, menele, kamerzyści, a co jest? Pałac do cholery. Jak ja chcę pałac to idę do siebie na chatę, a jak ja chcę slumsy to chciałem tutaj przyjechać i mieć te slumsy". Za stworzenie filmiku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego miał zapłacić 50 tysięcy złotych – dowiedział się portal www.waszaturystyka.pl.