Po Smoleńsku Rosjanie zażądali raportu ws. katastrofy CASY. "Forma testu"

Do tej tragedii doszło w Mirosławcu. Samolot przewoził oficerów Sił Powietrznych uczestniczących w 50. Konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Podczas podchodzenia do lądowania załoga nieświadomie doprowadziła do nadmiernego przechylenia maszyny, co doprowadziło do gwałtownego zniżania z utratą kierunku i zderzenia samolotu z ziemią. Zginęły wszystkie osoby na pokładzie: 4 członków załogi i 16 pasażerów.