Ostry apel generałów na 100-lecie odzyskania Niepodległości. "Nie pozwólmy zniszczyć Polski"

W czwartek ok. 100 emerytowanych generałów pojawi się na Placu Piłsudskiego, żeby uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mundurowi odczytają też specjalny apel skierowany do obecnych władz. Nie zabraknie w nim ostrych słów krytyki pod adresem rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Apel to efekt inicjatywy "100 generałów na 100-lecie Niepodległości". Wsród generałów, którzy podpisali się pod deklaracją są m.in. byli szefowie sztabu generalnego: Mieczysław Gocuł, Mieczysław Cieniuch, Tadeusz Wilecki, dowódcy generalni gen. Lech Majewski, Jarosław Różański, dowódcy służb: gen. Krzysztof Bondaryk, Gromosław Czempiński, Andrzej Anklewicz, Marek Dukaczewski, Marian Janicki, Adam Rapacki.

- W 1918 r. Polska po latach niewoli, wojen i nieszczęść powstała z niebytu i odrodziła się z trzech zaborów w jedno suwerenne i niepodległe państwo polskie – w Rzeczpospolitą Polską - rozpoczyna się apel. Według jego autorów, obecnie Polska jest Ojczyzną wszystkich Polaków. - I tych urodzonych, tworzących Ją przed 1989 rokiem i tych po 1990 roku. Odbudowana III RP i ostatnie dwudziestopięciolecie to najlepszy okres w historii Polski od ponad 300 lat - czytamy w dokumencie.

W dalszej części, byli mundurowi nawiązują do ustawy dezubekizacyjnej, ale także do sytuacji w polskich służbach. - Nikt kto służył i pracował uczciwie nie może być wykluczony z polskości, nie wolno mu odmawiać patriotyzmu. Nie wolno dzielić obywateli na różne "sorty”. Polacy nie składają się z plemion. Obywatele Polski to Wspólnota. Nie pozwólmy zniszczyć Polski. Nie zgadzajmy się na niszczenie naszej Konstytucji. Na żołnierzach, oficerach Wojska Polskiego i innych polskich formacji mundurowych, na pracownikach polskiej administracji, na nas, na kolejnym pokoleniu polskiej inteligencji, spoczywa odpowiedzialność za państwo i jego niepodległość - alarmują sygnatariusze apelu.