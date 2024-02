Pałki i pręty były gotowe. Ktoś podpuszcza rolników na Tuska

W rzeczywistości nikt nie przyjechał pałować ani w nocy, ani w piątek do końca dnia. Ekspert ds. bezpieczeństwa prof. Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku ostrzegał na łamach WP, że protest rolników to idealne pole do działania dla służb rosyjskich. Grają one na skłócenie władz oraz społeczeństw Polski i Ukrainy. Jego zdaniem, należy spodziewać się prowokacji, które podsycą narrację antyukraińską, a z drugiej strony zachęcą do spacyfikowania protestujących rolników. Wówczas Polacy skoczą sobie do gardeł.