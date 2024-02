Dramatyczny apel z Kijowa. "Putin przekroczył wszystkie linie"

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jest gotów spotkać się z Donaldem Trumpem w Ukrainie, "by zrozumiał, co oznacza wojna". - Zobaczy co się dzieje i po wszystkim, sądzę, że zmieni zdanie i wszyscy zrozumieją, że nie ma dwóch stron tej wojny: jest tylko jeden wróg i tę pozycję zajmuje Władimir Putin - oświadczył.