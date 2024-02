Kongres USA bliżej zatwierdzenia pomocy dla Ukrainy? Jest porozumienie w Senacie

Co zrobi Izba Reprezentantów?

Mimo to los ustawy jest niepewny, bo choć pierwotnie zmiany na granicy były warunkiem republikanów dla zgody na pomoc dla Ukrainy, to politycy partii w Izbie Reprezentantów - ze spikerem Mike'iem Johnsonem na czele - wielokrotnie sugerowali, że go odrzucą, bo nie idzie zbyt daleko. Johnson twierdzi jednocześnie, że prezydent nie potrzebuje dodatkowych uprawnień do zabezpieczenia granicy.