USA otrzymały sygnał od Putina. Przeciek w sprawie Ukrainy

Według rozmówców Bloomberga, którzy prosili o nieujawnianie ich tożsamości, Putin wysyła sygnały do USA poprzez "pośrednie kanały", by zasygnalizować "gotowość do rozmów o przyszłości Ukrainy". Twierdzą oni, że deklaracja rosyjskiego przywódcy została przekazana wysokim rangą urzędnikom amerykańskim w zeszłym miesiącu przez pośrednika (nie chcieli go zidentyfikować).