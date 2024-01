Złe wieści z Kongresu USA ws. pomocy dla Ukrainy

"Chciałem przedstawić krótką aktualizację dotyczącą dodatkowego finansowania (pomocy wojskowej – red.) i granicy, ponieważ wydaje się, że Senat nie jest w stanie osiągnąć porozumienia. Jeśli pogłoski o treści projektu porozumienia są prawdziwe, to byłoby ono martwe w momencie wpłynięcia do Izby (Reprezentantów - red.)" - napisał Johnson w liście do republikańskich kolegów, na który powołuję się CNN.