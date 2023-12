Kongres USA przyjął plan wydatków na obronę. Jest 300 mln dolarów dla Ukrainy

Głosowanie nad NDAA było ostatnim głosowaniem izby przed udaniem się kongresmenów na planowaną świąteczną przerwę, która według kalendarza ma potrwać do stycznia. Oznacza to, że - o ile republikańskie kierownictwo Izby nie zdecyduje się zmienić planów lub zwołać nowego posiedzenia - Kongres nie przyjmie w tym roku dodatkowych środków na pomoc dla Ukrainy, o co zabiega Biały Dom.