Po co nam ta Ukraina? [OPINIA]

"Wykazaliśmy się mentalnością Kalego"

To samo dotyczy blokady granicy. Tutaj wykazaliśmy się typową mentalnością Kalego. Kilka lat temu robiliśmy dziką awanturę we Francji i w Niemczech, gdy zażądano, aby polscy transportowcy działali według reguł państw zachodniej części Unii. Nie chodziło tylko o pensje, ale choćby o to, by kierowcy z polskich firm nocowali w hotelach, a nie w kabinach ciężarówek. Uznawano nasze firmy za nieuczciwą konkurencję, dokładnie tak samo jak blokujący granicę mówią o firmach transportowych z Ukrainy. Jest wszakże jedna drobna różnica: Ukraina toczy śmiertelną wojnę i jest na granicy stoczenia się do roli państwa upadłego. Setki ciężarówek zablokowanych na granicy to nie jest zwyczajna walka ekonomiczna, tylko kopanie leżącego.