"Po co ja pana ministrem zrobiłem". Kaczyński z Wałęsą nienawidzą się już od ćwierć wieku

Spotkanie przed salą sądową pokazało, jak bardzo nie znoszą się Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa. Przyczyną nie jest mocne wsparcie byłego prezydenta dla opozycji - panowie bezpardonowo walczą ze sobą od ponad 20 lat, od chwili, gdy przestali być najbliższymi współpracownikami.

- Po co ja pana zrobiłem ministrem?! - zapytał z wyrzutem Lech Wałęsa . - A po co ja pana (zrobiłem) prezydentem?! - odparował Jarosław Kaczyński . Panowie spotkali się w gdańskim sądzie , gdzie toczy się proces wytoczony byłemu prezydentowi przez prezesa PiS . Przed wejściem na salę rozpraw doszło do utarczki słownej. Kaczyński nie był w stanie ukryć kpiącej miny, gdy zobaczył koszulkę Wałęsy z napisem "Konstytucja".

Od tego czasu Wałęsa ostro walczy z Kaczyńskimi (czy po 2010 r. z Jarosławem), a politycy PiS nie pozostają mu dłużni. I z jednej i z drugiej strony padają słowa, które paść nie powinny. Politycy PiS starają się pomniejszyć historyczne zasługi Wałęsy, napisać historię opozycji antykomunistycznej w zupełnie innym świetle. Wałęsa z kolei wykorzystuje swoją międzynarodową popularność do krytykowania posunięć rządu PiS. I choć obie strony od czasu do czasu mówią o gotowości do pojednania, to nie wydaje się to prawdopodobne. Ten konflikt ciągnie się już zbyt długo, a obie strony zbyt mocno się w nim zatraciły.