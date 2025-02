Płynęli pod polską banderą. Odkrycie w żaglówce na Atlantyku

Żaglówka pod polską banderą skrywała wielką tajemnicę. Hiszpańskie służby przeprowadziły spektakularną operację antynarkotykową, w wyniku której przechwycono ponad 600 kilogramów kokainy. Agencja Reutera pokazała nagranie z tej akcji. Widać na nim, jak funkcjonariusze otoczyli cel i po podpłynięciu, weszli na pokład podejrzanej jednostki. Do wszystkiego doszło na wodach Atlantyku, około 800 mil morskich na zachód od Teneryfy. Podczas przeszukania znaleziono 19 paczek podejrzanej substancji, liczne dokumenty i urządzenia elektroniczne, które zostały zatrzymane na poczet śledztwa. Przechwycenie żaglówki pod polską banderą sugeruje, że przemytnicy wykorzystują rejestrowane w Polsce jednostki do transportu narkotyków przez Atlantyk. Hiszpańskie władze prowadzą dochodzenie, aby ustalić pełną siatkę powiązań odpowiedzialnych za przemyt kokainy. Co ciekawe, to nie pierwszy taki przypadek, gdy służby znajdują narkotyki na jachcie z polską flagą. Hiszpanie podobnych odkryć dokonali też w 2021 i 2023 roku. Na żadnym z pokładów, tak jak i w ostatniej historii, nie zatrzymano obywatela Polski.