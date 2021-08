Płot na granicy z Białorusią. Eksperci mówią o zabezpieczeniach. "Reżim Łukaszenki będzie nadal próbował"

W jego opinii ważniejsze od muru są działania operacyjne. - A więc rozpoznanie: skąd idzie grupa, w jakim kierunku, a także kto ją prowadzi. Jeśli mówimy o postawieniu muru, który ma być pilnowany przez Straż Graniczną, to zasadne jest pytanie: czy go chronimy, czy bronimy. Bo jeśli chronimy, to będą nam potrzebne zasoby ludzkie w postaci setek funkcjonariuszy straży. A te się wyczerpują, biorąc pod uwagę zaangażowanie pograniczników na lotniskach w walce z COVID-10. Jeśli bronimy, to rozstawiamy tam wojsko. Tyle że żołnierze są powołani zupełnie do czegoś innego - ocenia były szef Straży Granicznej.