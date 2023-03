Pit 2023. Uwaga na oszustów. W ten sposób możesz stracić pieniądze

W wiadomości załączony jest również link, kierujący do sfałszowanej strony internetowej, która do złudzenia przypomina oficjalną, rządową witrynę. Znajdujący się na niej przycisk przekierowuje użytkownika do "panelu bankowości internetowej", który w rzeczywistości służy do wyłudzenia danych, a w konsekwencji kradzieży znajdujących się na koncie bankowym środków.