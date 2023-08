PiS zlekceważyło protest. Materiał Radia ZET znów w spocie partii

Dodano też, że "to kolejny raz", kiedy Prawo i Sprawiedliwość używa fragmentów programu, by "realizować swoje cele polityczne". "Tym razem jest to szczególnie oburzające, gdyż włącza markę Radia ZET do swojej kampanii wyborczej, co - podkreślamy z całą siłą - dzieje się bez naszej zgody" - napisał zarząd.