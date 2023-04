PiS wygrywa wśród młodych, widać fascynację Konfederacją. Poglądy mogą zaskakiwać

"Polityczny portret młodych Polaków" to badanie Centrum Badań Marketingowych Indicator i Fundacji Adenauera. Projekt jest koordynowany przez doktoranta Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego Adama Kądzielę. Przekonuje on, że analiza konfrontuje wyniki z powielanymi mitami i uproszczeniami na temat grupy wyborców w wieku od 18 do 30 lat. - Poddając analizie preferencje i postawy najmłodszej grupy wyborców, nie można abstrahować od ich poglądów na kluczowe problemy społeczno-gospodarcze oraz czynników, które motywują młodych Polaków do udziału w wyborach - mówi.