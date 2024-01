PiS reaguje ws. Wąsika i Kamińskiego. Zwraca się do KE

- To wszystko musi spotkać się z reakcją opinii międzynarodowej - przekonuje poseł PiS. - Dlatego, w imieniu Klubu PiS występuję do najważniejszych organów UE, szczególnie do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen, Przewodniczącej PE Roberty Metsola, ale także do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich - dodał.