Błaszczak pisze do Hołowni. "Czuje się Pan jak w telewizyjnym show"

"Wzywam Pana do zaprzestania łamania prawa oraz ośmieszania urzędu"

"Wczorajsza sytuacja, gdy postanowił Pan ściągnąć do Sejmu RP policyjne oddziały i przeprowadzać drobiazgowe kontrole samochodów w obawie przed przyjściem dwóch posłów - Mariusz Kamińskiego i Macieja Wąsika - jest kolejnym dowodem na to, że nasza współpraca nie układa się we właściwy sposób" - napisał Błaszczak, nawiązując do obecności w czwartek przed Sejmem policyjnych patroli.