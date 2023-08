PiS musiało zrezygnować z kilku ważnych pytań. "Jedno musiał mieć Błaszczak"

Dwa cele PiS ws. referendum

Po pierwsze - jak przekonują ludzie z partii - pytania referendalne mają zasiać w wyborcach wątpliwości co do intencji formacji Donalda Tuska i wywołać wrażenie, że "coś jest na rzeczy". Ostatecznie przekaz PiS jest jasny: powrót Platformy Obywatelskiej do władzy ma skończyć się otwarciem granic dla migrantów czy podwyżką wieku emerytalnego w przyszłości. I nie jest ważne, że opozycja nie porusza wcale tematu likwidacji bariery na granicy czy podnoszenia progu przejścia na emeryturę.