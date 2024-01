PiS liczy na przełom ws. Kamińskiego i Wąsika. Nowe informacje na temat ruchu prezydenta Dudy

W kuluarach mówią o tym również politycy PiS. Przyznają ponadto, że bardzo niepokoi ich stan zdrowia Mariusza Kamińskiego, który wraz z Maciejem Wąsikiem prowadzi strajk głodowy. - Bodnar musi być tego świadomy. Jeśli coś się stanie, to on za to "beknie" - twierdzi jeden z posłów PiS. W poniedziałek wieczorem Mariusz Kamiński został przewieziony na badania do szpitala cywilnego w Radomiu. Według naszych informacji, było to związane z niskim poziomem cukru we krwi osadzonego.