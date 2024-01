Rząd ma plan na wotum PiS ws. Adama Bodnara. Wiceminister dla WP: "Kaczyński będzie tego żałował"

Wiceminister odnosi się też do zarzutów PiS do ministra Bodnara w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - W tej sprawie decyzja należy do prezydenta Andrzeja Dudy. To on może w każdej chwili ułaskawić skazanych polityków PiS. Nic nie stoi temu na przeszkodzie. A jeśli rodziny panów Kamińskiego i Wąsika kwestionują wyroki sądów, mogą próbować je kwestionować na innych szczeblach. Postawa PiS w tej kwestii jest grą polityczną i tak należy do tego podchodzić - konkluduje Arkadiusz Myrcha.